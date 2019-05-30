В аеропорту Запоріжжя затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за викрадення людини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час оформлення рейсу з Барселони, прикордонники Бердянського загону виявили громадянина Грузії , який перебував у розшуку по базі даних Інтерполу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора, під час оформлення рейсу з Барселони, прикордонники Бердянського загону виявили громадянина Грузії , який перебував у розшуку по базі даних Інтерполу.
Іноземця розшукували правоохоронці Грузії за підозрою у незаконному позбавленні волі іншої людини.
Прикордонники громадянина затримали та повідомили співробітників Національної поліції, Посольство Грузії в Україні та Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги.
У подальшому встановленим порядком громадянина Грузії передали поліції.
Як повідомляв УНН, з України екстрадували учасника міжнародної терористичної організації.