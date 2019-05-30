В аеропорту Запоріжжя затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за викрадення людини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час оформлення рейсу з Барселони, прикордонники Бердянського загону виявили громадянина Грузії , який перебував у розшуку по базі даних Інтерполу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

Учора, під час оформлення рейсу з Барселони, прикордонники Бердянського загону виявили громадянина Грузії , який перебував у розшуку по базі даних Інтерполу.

Іноземця розшукували правоохоронці Грузії за підозрою у незаконному позбавленні волі іншої людини.

Прикордонники громадянина затримали та повідомили співробітників Національної поліції, Посольство Грузії в Україні та Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У подальшому встановленим порядком громадянина Грузії передали поліції.

Як повідомляв УНН, з України екстрадували учасника міжнародної терористичної організації

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