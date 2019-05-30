З України екстрадували учасника міжнародної терористичної організації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З України екстрадували іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення тяжких злочинів пов'язаних із терористичною діяльністю. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
"Затриманого співробітниками СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення тяжких злочинів пов'язаних із терористичною діяльністю, видворено з України", - повідомили у СБУ.
За даними, отриманими українською спецслужбою, громадянин однієї з країн Центральної Азії незаконно прибув до України, використовуючи підроблений паспорт.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності на батьківщині, чоловік під надуманими приводами намагався відтермінувати екстрадицію.
У травні поточного року Верховний суд України відмовив іноземцю у відкритті касаційного провадження.
Наразі чоловіка екстрадовано до країни походження", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, ГПУ з початку 2018 року станом на травень поточного року направила до компетентних органів іноземних держав понад 160 запитів про видачу осіб.