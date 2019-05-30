Из Украины экстрадировали участника международной террористической организации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из Украины экстрадировали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
"Задержанный сотрудниками СБУ во исполнение поручения Генеральной прокуратуры иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью, выдворен из Украины", - сообщили в СБУ.
По данным, полученным украинской спецслужбой, гражданин одной из стран Центральной Азии незаконно прибыл в Украину, используя поддельный паспорт.
Чтобы избежать уголовной ответственности на родине, мужчина под надуманными предлогами пытался отсрочить экстрадицию.
В мае текущего года Верховный суд Украины отказал иностранцу в открытии кассационного производства.
Сейчас мужчина экстрадирован в страну происхождения", - отметили в спецслужбе.
Напомним, ГПУ с начала 2018 года по состоянию на май текущего года направила в компетентные органы иностранных государств более 160 запросов о выдаче лиц.