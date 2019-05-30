В аэропорту Запорожья задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за похищение человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. При оформлении рейса из Барселоны, пограничники Бердянского отряда обнаружили гражданина Грузии, который находился в розыске по базе данных Интерпола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, во время оформления рейса из Барселоны, пограничники Бердянского отряда обнаружили гражданина Грузии, который находился в розыске по базе данных Интерпола.
Иностранца разыскивали правоохранители Грузии по подозрению в незаконном лишении свободы другого человека.
Пограничники гражданина задержали и сообщили сотрудникам Национальной полиции, Посольство Грузии в Украине и Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.
В дальнейшем в установленном порядке гражданина Грузии передали полиции.
Как сообщал УНН, из Украины экстрадировали участника международной террористической организации .