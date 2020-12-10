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В "Борисполе" разоблачили иностранца с контрабандными лекарствами на более чем 800 тыс. гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили гражданина Турции, который пытался незаконно провезти в Украину медикаментов на сумму более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Вчера рейсом из Стамбула в Украину прибыл гражданин Турции 1998 года рождения. Для пересечения границы иностранец выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет ограниченных к перемещению товаров. Во время проведения с пассажиром контроля второй линии человек так же не предоставил никакой информации по перемещению партии медикаментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники уже владели информацией от оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" по перемещению этим гражданином партии медикаментов.

"Впоследствии в чемодане иностранца правоохранители обнаружили 240 упаковок медицинских препаратов. Предварительная стоимость изъятого составляет более 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, на границе с Россией разоблачили украинца, который незаконно пытался провезти в страну-агрессор медикаменты, автозапчасти, строительные материалы и обувь.

Украинские Национальные Новости

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