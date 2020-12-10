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У "Борисполі" викрили іноземця з контрабандними ліками на понад 800 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили громадянина Туреччини, який намагався незаконно провезти до України медикаментів на суму понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Учора рейсом зі Стамбула в Україну прибув громадянин Туреччини 1998 року народження. Для перетину кордону іноземець обрав "зелений коридор", чим засвідчив, що не має обмежених до переміщення товарів. Під час проведення з пасажиром контролю другої лінії чоловік так само не надав жодної інформації щодо переміщення партії медикаментів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники вже володіли інформацією від оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" щодо переміщення цим громадянином партії медикаментів.

"Згодом у валізі іноземця правоохоронці виявили 240 упаковок медичних препаратів. Попередня вартість вилученого складає більше 800 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Додається, що на цей час проводяться перевірочні заходи. Представники митниці склали протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, на кордоні з Росією викрили українця, який незаконно намагався провезти до країни-агресора медикаменти, автозапчастини, будівельні матеріали та взуття.

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