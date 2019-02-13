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В Болгарии раскрыли схему вывода денег через страну из Венесуэлы

В Болгарии раскрыли схему вывода денег через страну из Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 11441 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, которая подпала под действие санкций США. Об этом сообщает Болгарская национальная телекомпания, передает УНН.

Цацаров уточнил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США. По его словам, речь идет о хорошо организованном канале и механизме для вывода денежных средств из Венесуэлы. Деньги в один из болгарских банков приходили на счета физического лица, а уже с них уходили на счета в банках других стран. Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.

Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) начало проверку в одном из банков. Глава DANS Димитр Георгиев заявил, что проверка будет расширена и затронет всю банковскую систему.

Американский посол Эрик Рубин выразил удовлетворение сотрудничеством между ведомствами США и Болгарии.

“Наше правительство, вместе с другими странами ЕС, работает в очень тесном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что богатства народа Венесуэлы не будут украдены. Обмен информацией между США и Болгарией и совместные действия являются гарантом для достижения этой цели”, — заявил Рубин.

Как отмечал УНН, лидер оппозиции Венесуэлы сообщил о прибытии первой партии гуманитарной помощи.

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