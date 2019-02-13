У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає УНН.
Цацаров уточнив, що сигнал про підозрілі транзакції був отриманий через дипломатичні та операційні канали від США. За його словами, мова йде про добре організований канал і механізм для виведення грошових коштів з Венесуели. Гроші в один з болгарських банків приходили на рахунки фізичної особи, а вже з них йшли на рахунки в банках інших країн. Також повідомляється, що власник рахунків є громадянином Болгарії, але в даний час він знаходиться за межами країни.
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії (DANS) почало перевірку в одному з банків. Глава DANS Дімітр Георгієв заявив, що перевірка буде розширена і торкнеться усієї банківської системи.
Американський посол Ерік Рубін висловив задоволення співпрацею між відомствами США і Болгарії.
“Наш уряд, разом з іншими країнами ЄС, працює в дуже тісній співпраці, щоб гарантувати, що багатства народу Венесуели не будуть вкрадені. Обмін інформацією між США і Болгарією і спільні дії є гарантом для досягнення цієї мети”, — заявив Рубін.
Як зазначав УНН, лідер опозиції Венесуели повідомив про прибуття першої партії гуманітарної допомоги.