У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели

Цацаров уточнив, що сигнал про підозрілі транзакції був отриманий через дипломатичні та операційні канали від США. За його словами, мова йде про добре організований канал і механізм для виведення грошових коштів з Венесуели. Гроші в один з болгарських банків приходили на рахунки фізичної особи, а вже з них йшли на рахунки в банках інших країн. Також повідомляється, що власник рахунків є громадянином Болгарії, але в даний час він знаходиться за межами країни.

Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії (DANS) почало перевірку в одному з банків. Глава DANS Дімітр Георгієв заявив, що перевірка буде розширена і торкнеться усієї банківської системи.

Американський посол Ерік Рубін висловив задоволення співпрацею між відомствами США і Болгарії.

“Наш уряд, разом з іншими країнами ЄС, працює в дуже тісній співпраці, щоб гарантувати, що багатства народу Венесуели не будуть вкрадені. Обмін інформацією між США і Болгарією і спільні дії є гарантом для досягнення цієї мети”, — заявив Рубін.

Як зазначав УНН, лідер опозиції Венесуели повідомив про прибуття першої партії гуманітарної допомоги.