В Беларуси вновь заработал интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня, 12 августа, в Беларуси частично заработал интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.
“Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет — читатели сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах. Пользователи пишут, что около 6:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и "Яндекс“, восстановился доступ к онлайн-заказу такси”, — пишут в издании.
Сообщается, что зарубежные сайты у многих также работают без проблем. Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Впрочем, некоторые ресурсы пока еще не полностью восстановили работу — открыть белорусские новости и сайты получается не у всех.
Напомним, что ранее белорусы рассказали, как живут без связи.
Как ранее сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова".
В ночь на 12 августа также было неспокойно. Под вечер 11 августа ОМОН во время разгона протестующих задержал журналиста, пострадали другие сотрудники прессы. В Минске на крышах домов в районе, где 9 августа был эпицентр демонстраций, были замечены снайперы.