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У Білорусі знову запрацював інтернет

У Білорусі знову запрацював інтернет

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні, 12 серпня, в Білорусі частково запрацював інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.

“Вранці 12 серпня в Мінську частково відновився доступ в інтернет — читачі повідомляють про соцмережі, месенджери та інші ресурси, які запрацювали. Користувачі пишуть, що приблизно о 6:50 одночасно запрацювало більшість популярних сервісів — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Почали також відкриватися пошукові системи від Google і "Яндекс“, відновився доступ до онлайн-замовлення таксі”, - пишуть у виданні.

Повідомляється, що закордонні сайти у багатьох також працюють без проблем. З’явився доступ і до інших сервісів, причому як через мобільний інтернет, так і фіксований — без використання VPN і Proxy запускаються ролики на YouTube, прогружаются електронні листи в Gmail. Утім, деякі ресурси поки що не повністю відновили роботу — відкрити білоруські новини та сайти виходить не у всіх.

Нагадаємо, що раніше білоруси розповіли, як живуть без зв’язку.

Як раніше повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Прітіцкого в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників. Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід “коктейлі Молотова”.

У ніч на 12 серпня також було неспокійно. Під вечір 11 серпня ОМОН під час розгону протестувальників затримав журналіста, постраждали інші співробітники преси. У Мінську на дахах будинків в районі, де 9 серпня був епіцентр демонстрацій, були помічені снайпери.

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