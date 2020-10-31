В Беларуси заявили, что задержали группу анархистов на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На белорусско-украинской границе задержана группа анархистов. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает УНН.
"28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перечным газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флэш-накопители, сим карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в разных валютах", - рассказал Антон Бычковский.
По его словам, "в настоящее время общая следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных".
Издание отмечает, что среди задержанных: Олиневич И.В., Дубовский Д.Н., Резанович Д., Романов С.А. Как отметили в эфире ОНТ, "анархисты уже успели устроить серию поджогов в белорусских городах".
Расследование ведет Комитет государственной безопасности. Задержанные дают показания, добавляет СМИ.
"Именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября. Известно также, что организованная преступная группа совершила нападение и на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Цель была - радикализировать и дестабилизировать ситуацию в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали уход из белорусской территории", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по факту атак на госучреждения КГБ возбудил уголовное дело по статье "терроризм".
Напомним, Беларусь закрыла наземную границу для украинцав: в МИД дали разъяснения.