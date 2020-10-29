Білорусь закрила наземний кордон для українців: у МЗС дали роз'яснення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уряд Республіки Білорусь тимчасово обмежив в'їзд на територію країни через наземні пункти пропуску фізичних осіб з України, Латвії, Литви та Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня 2020 року. Водночас, за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.
“Уряд Республіки Білорусь тимчасово обмежив в’їзд на територію країни через наземні пункти пропуску фізичних осіб з України, Латвії, Литви та Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС відзначили, що Державний прикордонний комітет Білорусі пояснив запровадження тимчасових обмежень на білоруському кордоні складною епідемічною ситуацією у згаданих країнах.
Обмеження не поширюються на:
— співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, документованих дипломатичними та службовими паспортами;
— водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення;
— членів бригад потягів міжнародного залізничного сполучення.
“Водночас, за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень”, — зазначено у повідомленні.
У МЗС рекомендували громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, слідкувати за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua та, у разі потреби, звертатися на цілодобову “гарячу лінію” Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected].
Нагадаємо, Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус".
Як повідомляв УНН, українські прикордонники почали отримувати листи з “новаціями” від Білорусі.