Білорусь закрила наземний кордон для українців: у МЗС дали роз'яснення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уряд Республіки Білорусь тимчасово обмежив в'їзд на територію країни через наземні пункти пропуску фізичних осіб з України, Латвії, Литви та Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня 2020 року. Водночас, за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

“Уряд Республіки Білорусь тимчасово обмежив в’їзд на територію країни через наземні пункти пропуску фізичних осіб з України, Латвії, Литви та Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС відзначили, що Державний прикордонний комітет Білорусі пояснив запровадження тимчасових обмежень на білоруському кордоні складною епідемічною ситуацією у згаданих країнах.

Обмеження не поширюються на:

— співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, документованих дипломатичними та службовими паспортами;

— водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення;

— членів бригад потягів міжнародного залізничного сполучення.

“Водночас, за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень”, — зазначено у повідомленні.

У МЗС рекомендували громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, слідкувати за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua та, у разі потреби, звертатися на цілодобову “гарячу лінію” Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected].

Нагадаємо, Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус".

Як повідомляв УНН, українські прикордонники почали отримувати листи з “новаціями” від Білорусі.

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