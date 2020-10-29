Беларусь закрыла наземную границу для украинцев: в МИД дали разъяснения

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Правительство Республики Беларусь временно ограничило въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска физических лиц из Украины, Латвии, Литвы и Польши, начиная с 18:00 29 октября 2020 года. В то же время, по предварительной информации, пункт пропуска в международном аэропорту Минска будет функционировать без ограничений. Об этом сообщили УНН в пресс-служба МИД.

"Правительство Республики Беларусь временно ограничило въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска физических лиц из Украины, Латвии, Литвы и Польши, начиная с 18:00 29 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Государственный пограничный комитет Беларуси объяснил введение временных ограничений на белорусской границе сложной эпидемической ситуацией в упомянутых странах.

Ограничения не распространяются на:

- сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

- водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки;

- членов поездных бригад международного железнодорожного сообщения.

"Вместе с тем, по предварительной информации, пункт пропуска в международном аэропорту Минска будет функционировать без ограничений", - говорится в сообщении.

В МИД рекомендовали гражданам, которые планируют путешествие в Республику Беларусь, следить за обновлением информации на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua и, в случае необходимости, обращаться на круглосуточную "горячую линию" Посольства Украины в Беларуси (+375) 25 60 311 84 или МИД Украины: (+38) 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected].

Напомним, Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса".

Как сообщал УНН, украинские пограничники начали получать письма с "новациями" от Беларуси.

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