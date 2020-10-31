У Білорусі заявили, що затримали групу анархістів на кордоні з Україною

"28 жовтня поблизу українського кордону в районі населеного пункту Забозье Єльського району маневреної групою Мозирського прикордонного загону блокована і затримана група радикально налаштованих осіб з чотирьох прихильників анархістського руху. У затриманих виявлено дві одиниці вогнепальної зброї з боєприпасами, бойова ручна граната, травматичний пістолет і патрони до неї, холодну зброю та балончики з перцевим газом, форма і рюкзаки військового зразка, намети, саперна лопата, сокира, ліхтарі. Крім того, при собі вони мали ноутбуки та планшети, GPS-трекери, відеореєстратори, фотокамеру, флеш-накопичувачі, сім- карту українського стільникового оператора, засоби радіозв'язку з гарнітурами прихованого носіння, іншу спеціальну екіпіровку та спорядження, продукти харчування, банківські картки та грошові кошти в різних валютах", - розповів Антон Бичковський.

За його словами, "в даний час спільна слідчо-оперативна група встановлює всі обставини діяльності затриманих".

Видання відзначає, що серед затриманих: Оліневіч І.В., Дубовський Д.Н., Резановіч Д.Г., Романов С.А. Як відзначили в ефірі ОНТ, "анархісти вже встигли влаштувати серію підпалів у білоруських містах".

Розслідування веде Комітет державної безпеки. Затримані дають свідчення, додає ЗМІ.

"Саме ці люди влаштували напад на будівлю ДАІ в Мозирі 28 жовтня. Відомо також, що організована злочинна група вчинила напад і на будівлі управління Державного комітету судових експертиз в Солігорськ, районної прокуратури. Мета була - радикалізувати і дестабілізувати ситуацію в країні. Затримали групу в лісі поблизу українського кордону. Анархісти планували відхід з білоруської території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за фактом атак на держустанови КДБ порушив кримінальну справу за статтею "тероризм".

Нагадаємо, Білорусь закрила наземний кордон для українців: у МЗС дали роз'яснення.