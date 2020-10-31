У Білорусі заявили, що затримали групу анархістів на кордоні з Україною

ukru
14:10 • 37234 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 93676 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 107793 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110096 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 140529 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123372 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123649 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123413 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107259 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113702 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 115352 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 63759 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 74405 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 97832 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 93382 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 44229 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 52738 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 52733 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 140529 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 36628 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47257 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105063 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123638 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123205 перегляди
Актуальне
У Білорусі заявили, що затримали групу анархістів на кордоні з Україною

У Білорусі заявили, що затримали групу анархістів на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 14194 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На білорусько-українському кордоні затримано групу анархістів. Про це БЕЛТА повідомив офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський, передає УНН.

"28 жовтня поблизу українського кордону в районі населеного пункту Забозье Єльського району маневреної групою Мозирського прикордонного загону блокована і затримана група радикально налаштованих осіб з чотирьох прихильників анархістського руху. У затриманих виявлено дві одиниці вогнепальної зброї з боєприпасами, бойова ручна граната, травматичний пістолет і патрони до неї, холодну зброю та балончики з перцевим газом, форма і рюкзаки військового зразка, намети, саперна лопата, сокира, ліхтарі. Крім того, при собі вони мали ноутбуки та планшети, GPS-трекери, відеореєстратори, фотокамеру, флеш-накопичувачі, сім- карту українського стільникового оператора, засоби радіозв'язку з гарнітурами прихованого носіння, іншу спеціальну екіпіровку та спорядження, продукти харчування, банківські картки та грошові кошти в різних валютах", - розповів Антон Бичковський.

За його словами, "в даний час спільна слідчо-оперативна група встановлює всі обставини діяльності затриманих".

Видання відзначає, що серед затриманих: Оліневіч І.В., Дубовський Д.Н., Резановіч Д.Г., Романов С.А. Як відзначили в ефірі ОНТ, "анархісти вже встигли влаштувати серію підпалів у білоруських містах".

Розслідування веде Комітет державної безпеки. Затримані дають свідчення, додає ЗМІ.

"Саме ці люди влаштували напад на будівлю ДАІ в Мозирі 28 жовтня. Відомо також, що організована злочинна група вчинила напад і на будівлі управління Державного комітету судових експертиз в Солігорськ, районної прокуратури. Мета була - радикалізувати і дестабілізувати ситуацію в країні. Затримали групу в лісі поблизу українського кордону. Анархісти планували відхід з білоруської території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за фактом атак на держустанови КДБ порушив кримінальну справу за статтею "тероризм".

Нагадаємо, Білорусь закрила наземний кордон для українців: у МЗС дали роз'яснення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92