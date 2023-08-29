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В беларуси заявили, что на границе с Украиной из-за подрыва мин повреждена железная дорога

В беларуси заявили, что на границе с Украиной из-за подрыва мин повреждена железная дорога

Киев • УНН

 • 730582 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На границе с беларусью на украинской стороне взорвались мины, из-за чего повреждена железная дорога. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на провластные Telegram-каналы рб, передает УНН.

Детали

Один из белорусских проправительственных Telegram-каналов сообщил о якобы подрыве противотанковых мин на территории Оврутского района Житомирской области.

По опубликованной информации, взрыв произошел в 3:30 ночи на железнодорожном мосту “в 800 метрах от белорусского КПП “славечна” (ельский район гомельской области). Взрыв произошел после того, как в одну из мин якобы ударила молния.

“В результате взрыва предположительно были повреждены опоры моста и железнодорожные пути. Они также утверждают, что неподалеку могут находиться украинские военные. На этом участке границы с украинской стороны расположен лесной массив. Ранее украинская сторона сообщила о минировании украинской границы из-за угрозы нового наступления россии с территории белоруссии”, — говориться в сообщении.

“Свобода” обратилась к помощнику командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Евгению Силкину.

“Детонация мин на границе с беларусью? У меня нет такой информации, что в нашей стране взрываются мины”, — сказал он и предложил сделать официальный запрос.

В Житомирском областном военном управлении пока не подтвердили информацию о детонации мин.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил “Свободе”, что мины взорвались “в одном направлении вблизи линии границы” от молнии.

“По имеющейся у меня информации, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что на границе, особенно вблизи линии границы, действует ограничение на передвижение граждан. Поэтому минные заграждения на отдельных важных для безопасности Украины направлениях грозят только тем, кто хочет прийти к нам с войной”, — подчеркнул Демченко.

Отмечаеться, что в этом году в начале июля произошел подрыв мины на территории Волынской области на границе с беларусью. Тогда причиной взрыва мины также стала гроза. Взрыв повредил одну из местных дорог.

Дополнение

Наев сообщал, что Совместные учения ОДКБ в сентябре в беларуси могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия.

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