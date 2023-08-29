У білорусі заявили, що на кордоні з Україною через підрив мін пошкоджено залізницю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На кордоні з білоруссю на українській стороні вибухнули міни, через що пошкоджено залізницю. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на провладні Telegram-канали рб, передає УНН.
Деталі
Один із білоруських проурядових Telegram-каналів повідомив про нібито підрив протитанкових мін на території Оврутського району Житомирської області.
За опублікованою інформацією, вибух стався о 3:30 ночі на залізничному мосту “за 800 метрів від білоруського КПП “славечна” (єльський район гомельської області). Вибух стався після того, як у одну з мін нібито вдарила блискавка.
“У наслідок вибуху, ймовірно, було пошкоджено опори моста і залізничні колії. Вони також стверджують, що неподалік можуть перебувати українські військові. На цій ділянці кордону з українського боку розташований лісовий масив. Раніше українська сторона повідомила про замінування українського кордону через загрозу нового наступу росії з території білорусі”, — йдеться в повідомленні.
“Свобода” звернулася до помічника командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Євгена Сілкіна.
““Детонація мін на кордоні з білоруссю? У мене немає такої інформації, що в нашій країні вибухають міни”, — сказав він і запропонував зробити офіційний запит.
У Житомирському обласному військовому управлінні поки не підтвердили інформацію про детонацію мін.
Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив “Свободі”, що міни вибухнули “в одному напрямку поблизу лінії кордону” від блискавки.
“За наявною у мене інформацією, ніхто не постраждав. Окремо додам, що на кордоні, особливо поблизу лінії кордону, діє обмеження на пересування громадян. Тому мінні загородження на окремих важливих для безпеки України напрямках загрожують тільки тим, хто хоче прийти до нас із війною”, — підкреслив Демченко.
Зазначається, що в цьому році на початку липня стався підрив міни на території Волинської області на кордоні з білоруссю. Тоді причиною вибуху міни також стала гроза. Вибух пошкодив одну з місцевих доріг.
Доповнення
Наєв повідомляв, що Спільні навчання ОДКБ у вересні в білорусі можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.