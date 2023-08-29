Спільні навчання ОДКБ у вересні в білорусі можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності - Наєв

Зазначається, що на даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку.

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“Обстановка на кордоні з білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ („Ешелон“, „Поиск“, „Взаимодействие“), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. Враховуючи, що росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні — не виключається”, — заявив Наєв.

Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних ворожих угруповань в смузі ОСУВ “Північ” немає. Зі слів Наєва, наявний комплект військ прикриття збройних сил білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.

Проте українські війська не виключають загрозу застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі.

“Вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей”, — Командувач Об’єднаних Сил ЗС України“, — заявив генерал-лейтенант.

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