Спільні навчання ОДКБ у вересні в білорусі можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності - Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ситуація на кордоні з білоруссю контрольована, російський наземний компонент виведений з білоруської території. Однак, ворог може використати спільні навчання організації договору про колективну безпеку (росія, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан), як легітимізація нарощування військової присутності. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, якого у вівторок процитував медійний майданчик Military Media Center, інформує УНН.
Зазначається, що на даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку.
Цитата
“Обстановка на кордоні з білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ („Ешелон“, „Поиск“, „Взаимодействие“), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. Враховуючи, що росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні — не виключається”, — заявив Наєв.
Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних ворожих угруповань в смузі ОСУВ “Північ” немає. Зі слів Наєва, наявний комплект військ прикриття збройних сил білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.
Проте українські війська не виключають загрозу застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі.
“Вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей”, — Командувач Об’єднаних Сил ЗС України“, — заявив генерал-лейтенант.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща та країни Балтії погодились закрити кордони з білоруссю у разі “критичного інциденту”