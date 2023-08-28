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Польща та країни Балтії погодились закрити кордони з білоруссю у разі "критичного інциденту"

Польща та країни Балтії погодились закрити кордони з білоруссю у разі "критичного інциденту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Представники Польщі, Латвії, Литви та Естонії провели зустріч щодо захисту кордонів із білоруссю. Лідери країн домовились закрити кордони з білорусюю у разі виникнення "критичного інциденту". Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський за підсумками зустрічі. Литва тим часом планує закрити ще два пункти з білоруссю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polsat News та LRT.

Цитата

“Ми очікуємо можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру. Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті — як пасажирські, так і вантажні — будуть закриті, сказав міністр.

Очільник міністерства зазначив, що Литва, Латвія, Естонія та Польща готові до співпраці.

Камінський оголосив про створення робочої групи для постійного моніторингу ситуації в прикордонних районах.

“Повна ізоляція режиму лукашенка матиме певні наслідки для білоруського народу. Це нація, яка перебуває в глибокому гніті. Після сфальсифікованих виборів у 2020 році цей народ показав своє справжнє обличчя, обличчя свободи. Були жорстокі репресії”, — нагадав Камінський.

Крім того, міністри закликають білоруську владу відкликати мігрантів, які збираються на кордонах, і відправити їх назад до країн походження.

Доповнення

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою, в якій вимагають від мінська вивести найманців “вагнера” з білоруської території, нелегальних мігрантів з прикордонних районів і повернути їх до країн походження.

“Це ( „вагнерівці“- ред.) кілька тисяч глибоко деморалізованих, звинувачених у воєнних злочинах, деякі з них — кримінальні злочинці, які були звільнені з російських в’язниць в обмін на участь у війні в Україні. Це велика група, яка може зробити все, що завгодно”, — сказав Камінський.

Додамо

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що Литва планує закрити ще два пункти з білоруссю. Йдеться про КПП “Лаворішки” і “Райгард”.

За словами міністра, рішення про закриття ще двох пунктів пропуску було прийнято з метою перенаправлення пропускної здатності та зменшення кількості контрабанди, що переміщується через кордон.

Нагадаємо

Литва у п’ятницю, 18 серпня, тимчасово закрила два пункти пропуску з білоруссю.

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