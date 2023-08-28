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Польша и страны Балтии согласились закрыть границы с Беларусью в случае "критического инцидента"

Польша и страны Балтии согласились закрыть границы с Беларусью в случае "критического инцидента"

Киев • УНН

 • 559499 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу по защите границ с Беларусью. Лидеры стран договорились закрыть границы с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента". Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по итогам встречи. Литва тем временем планирует закрыть еще два пункта с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News и LRT.

Цитата

“Мы ожидаем возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера. Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на какой границе это будет, мы применим немедленные меры в ответ. Все пограничные переходы, которые сейчас открыты — как пассажирские, так и грузовые — будут закрыты, сказал министр.

Глава министерства отметил, что Литва, Латвия, Эстония и Польша готовы к сотрудничеству.

Каминский объявил о создании рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в приграничных районах.

“Полная изоляция режима лукашенко будет иметь определенные последствия для белорусского народа. Это нация, находящаяся в глубоком угнетении. После сфальсифицированных выборов в 2020 году этот народ показал свое истинное лицо, лицо свободы. Были жестокие репрессии”, — напомнил Каминский.

Кроме того, министры призывают белорусские власти отозвать мигрантов, которые собираются на границах, и отправить их обратно в страны происхождения.

Дополнение

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили с заявлением, в котором требуют от Минска вывести наемников “вагнера” с белорусской территории, нелегальных мигрантов из приграничных районов и вернуть их в страны происхождения.

“Это („вагнеровцы“- ред.) несколько тысяч глубоко деморализованных, обвиненных в военных преступлениях, некоторые из них — уголовные преступники, которые были освобождены из российских тюрем в обмен на участие в войне в Украине. Это большая группа, которая может сделать все, что угодно”, — сказал Каминский.

Добавим

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что Литва планирует закрыть еще два пункта с Беларусью. Речь идет о КПП “Лаворишки” и “Райгард”.

По словам министра, решение о закрытии еще двух пунктов пропуска было принято с целью перенаправления пропускной способности и уменьшения количества контрабанды, перемещаемой через границу.

Напомним,

Литва в п’пятницу, 18 августа, временно закрыла два пункта пропуска с беларусью.

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