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Совместные учения ОДКБ в сентябре в беларуси могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия - Наев

Киев • УНН

 • 151137 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Ситуация на границе с беларусью контролируемая, российский наземный компонент выведен с белорусской территории. Однако, враг может использовать совместные учения организации договора о коллективной безопасности (россия, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), как легитимизация наращивания военного присутствия. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, которого во вторник процитировала медийная площадка Military Media Center, информирует УНН

Отмечается, что на настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из беларуси и находится в составе резерва объединенной группировки войск рф, части которой ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении.

Цитата

“Обстановка на границе с беларусью полностью нами контролируется. Резких изменений не предвидится. В то же время, в сентябре с.г. на территории беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ („Эшелон“, „Поиск“, „Взаимодействие“), которые могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия. Учитывая, что россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе — не исключается”, — заявил Наев.

Вместе с тем, на настоящее время признаков формирования ударных вражеских группировок в полосе ОСУВ “Север” нет. По словам Наева, имеющийся комплект войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия ДК из состава группировки “Запад” готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории.

Однако украинские войска не исключают угрозу применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси.

“Уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонительных возможностей”, — Командующий Объединенными Силами ВС Украины“, — заявил генерал-лейтенант.

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