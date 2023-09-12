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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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В Беларуси создают ЧВК на базе "вагнеровцев" - ЦНС

В Беларуси создают ЧВК на базе "вагнеровцев" - ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Белорусский режим создает собственную частную военную компанию на базе “вагнеровцев” из России. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК «ГардСервис».

Последняя постоянно тренируется в Мариной Горке Минской области базе бывшего центра специальной подготовки «Динамо». Основная задача ЧВК привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для александра лукашенко.

Заметим, что “ГардСервис” создан специальным указом лукашенко в 2019 году и постоянно сотрудничает с террористами из “ЧВК “вагнер”.

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