Після смерті пригожина між російськими шпигунськими службами почалася боротьба за його активи - NYT

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Після загибелі ватажка найманців "вагнера" євгена пригожина на трьох континентах точиться битва за за прибуткову воєнізовану і пропагандистську імперію, яка збагачувала пригожина і служила військовим і дипломатичним амбіціям росії - до того часу, поки лідер "вагнера" не влаштував невдалий заколот проти кремля в червні, пише видання.

Боротьба за активи пригожина, які він зібрав, торгуючи своїми багатогранними здібностями служити путіну в обмін на державні контракти, має далекосяжні наслідки. Його воєнізована група була найефективнішою бойовою силою росії в Україні в минулому році, і її розформування ставить під сумнів здатність росії до нових наступальних дій, зазначає The New York Times.

Його медіа-група, разом з онлайн-"фермою тролів", відіграла важливу роль у підриві демократичних інститутів у всьому світі.

Ніде операція "вагнера" не має більшої цінності для росії, ніж в африканських країнах, включаючи Лівію і Центральноафриканську Республіку, де його найманці завоювали довіру і збагатіли, підтримуючи сильних світу цього і автократів. Ці зусилля допомогли посилити вплив росії на континенті, водночас послабивши західні держави, такі як Франція і США.

Західні чиновники, ознайомлені з конфіденційними оцінками розвідки, стверджують, що дві російські шпигунські служби - Служба зовнішньої розвідки (СЗР) і військова розвідка (ГРУ) - змагаються за те, щоб перебрати на себе ключові аспекти діяльності пригожина. Два чиновники з різних урядів заявили, що СЗР, ймовірно, поглине пропагандистські та дезінформаційні онлайн-платформи "вагнера", націлені на іноземні держави, тоді як Міністерство оборони та ГРУ можуть взяти на себе операції найманців Вагнера.

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В інтерв'ю для цієї статті джерела видання з росії, відкинули ідею про те, що російський уряд може повністю поглинути пвк "вагнера" або діяти так само ефективно, як пригожин, і називають маловідомого сина пригожина, Павла, потенційним спадкоємцем його імперії.

У Вашингтоні офіційні особи, які спостерігають за перетягуванням канату навколо спадщини пригожина, кажуть, що ще занадто рано говорити про те, чим це все закінчиться. Зазначається, що є десяток приватних компаній, які також можуть бути залучені до нагляду за воєнізованими операціями. Провідним кандидатом, можливо, є P.M.C. Redut, яка має тісні зв'язки з військовою розвідкою і яку нещодавно закрили за невиконання "початкових умов контракту", які вона обіцяла своїм новобранцям у Telegram-акаунті, пов'язаному з "вагнером".

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