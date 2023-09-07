Російська чвк "вагнера" призупинила вербування нових найманців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У чаті для родичів бійців приватної військової компанії рф "вагнера" у четвер 'явилося повідомлення про те, що набір нових найманців тимчасово припиняється. Інформацію про це також підтвердило джерело російського видання "Медіазона", близьке до чвк, пише УНН.
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За словами співрозмовника ЗМІ, вербування "вагнерівців" зараз перебуває "на паузі". Раніше адміністратор чату родичів бійців написала:"У зв'язку з останніми подіями, набір до компанії тимчасово припинено".
Видання, посилаючись на повідомлення у чаті пише, що пвк "вагнера" начебто досі продовжує відправляти найманців до Африки. Зазначається, що 6-7 вересня як мінімум троє користувачів чату обговорювали, що їхні родичі або "нещодавно поїхали до Африки", або "зараз чекають на відправку" туди з білорусі.
Водночас джерело заявило, що з Центральної Африканської Республіки, де у колишнього ватажка євгена пригожина "були інтереси", "народ виводять". Повідомляється, що причиною призупинення вербування найманців стали начебто "проблеми з грошима".
"Платити нема чим", - сказав співрозмовник "Медіазони".
Нагадаємо
Наприкінці серпня у мережі поширився ролик, в якому ватажок найманців "вагнера" розповідає про свою діяльність, починаючи зі слів, що записав відео спеціально "для тих, хто обговорює, живий я чи ні". Це сколихнуло хвилю конспірологічних обговорень.