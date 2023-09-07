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Російська чвк "вагнера" призупинила вербування нових найманців - ЗМІ

Російська чвк "вагнера" призупинила вербування нових найманців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 286497 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У чаті для родичів бійців приватної військової компанії рф "вагнера" у четвер 'явилося повідомлення про те, що набір нових найманців тимчасово припиняється. Інформацію про це також підтвердило джерело російського видання "Медіазона", близьке до чвк, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовника ЗМІ, вербування "вагнерівців" зараз перебуває "на паузі". Раніше адміністратор чату родичів бійців написала:"У зв'язку з останніми подіями, набір до компанії тимчасово припинено".

Видання, посилаючись на повідомлення у чаті пише, що пвк "вагнера" начебто досі продовжує відправляти найманців до Африки. Зазначається, що 6-7 вересня як мінімум троє користувачів чату обговорювали, що їхні родичі або "нещодавно поїхали до Африки", або "зараз чекають на відправку" туди з білорусі.

Водночас джерело заявило, що з Центральної Африканської Республіки, де у колишнього ватажка євгена пригожина "були інтереси", "народ виводять". Повідомляється, що причиною призупинення вербування найманців стали начебто "проблеми з грошима".

"Платити нема чим", - сказав співрозмовник "Медіазони".

Нагадаємо

Наприкінці серпня у мережі поширився ролик, в якому ватажок найманців "вагнера" розповідає про свою діяльність, починаючи зі слів, що записав відео спеціально "для тих, хто обговорює, живий я чи ні". Це сколихнуло хвилю конспірологічних обговорень.

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