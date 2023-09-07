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Российская чвк "вагнера" приостановила вербовку новых наемников - СМИ

Российская чвк "вагнера" приостановила вербовку новых наемников - СМИ

Киев • УНН

 • 286494 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В чате для родственников бойцов частной военной компании рф "вагнера" в четверг появилось сообщение о том, что набор новых наемников временно прекращается. Информацию об этом также подтвердил источник российского издания "Медиазона", близкий к чвк, пишет УНН.

Детали

По словам собеседника СМИ, вербовка "вагнеровцев" сейчас находится "на паузе". Ранее администратор чата родственников бойцов написала: "В связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен".

Издание, ссылаясь на сообщение в чате пишет, что чвк "вагнера" якобы до сих пор продолжает отправлять наемников в Африку. Отмечается, что 6-7 сентября как минимум трое пользователей чата обсуждали, что их родственники или "недавно уехали в Африку", или "сейчас ждут отправки" туда из беларуси.

В то же время источник заявил, что из Центральной Африканской Республики, где у бывшего главаря Евгения пригожина "были интересы", "народ выводят". Сообщается, что причиной приостановки вербовки наемников стали якобы "проблемы с деньгами".

"Платить нечем", - сказал собеседник "Медиазоны".

Напомним

В конце августа в сети распространился ролик, в котором главарь наемников "вагнера" рассказывает о своей деятельности, начиная со слов, что записал видео специально "для тех, кто обсуждает, жив я или нет". Это всколыхнуло волну конспирологических обсуждений.

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