Нове відео з пригожиним "для тих, хто обговорює, живий я чи ні": ЗМІ визначили ймовірну дату запису

ukru
29 березня, 17:57 • 271905 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 360255 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300149 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335270 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 300331 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219614 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204359 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164194 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535130 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175507 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56498 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59796 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 71419 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78878 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82552 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392295 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535129 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568710 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565762 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204928 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 360255 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174996 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165909 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136842 перегляди
Актуальне
Нове відео з пригожиним "для тих, хто обговорює, живий я чи ні": ЗМІ визначили ймовірну дату запису

Нове відео з пригожиним "для тих, хто обговорює, живий я чи ні": ЗМІ визначили ймовірну дату запису

Київ • УНН

 • 22212280 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. В мережі поширився ролик, в якому ватажок найманців "вагнера" розповідає про свою діяльність, починаючи зі слів, що записав відео спеціально "для тих, хто обговорює, живий я чи ні". Це сколихнуло хвилю конспірологічних обговорень. ЗМІ проаналізували ролик, передає УНН.

Деталі

Пов'язаний із пвк "вагнера" канал опублікував раніше невідоме відео євгена пригожина, яке починається зі слів "для тих, хто обговорює, живий я чи ні". Цей ролик активно обговорюється в чатах родичів найманців "вагнера", частина користувачів вірять, що відео свіже. У цьому відео пригожин у тому самому одязі, що й на відео, опублікованому 21 серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Хлопці, дивіться" - лукашенко розповів, як "категорично попередив" пригожина та уткіна про небезпеку

На ролику, який з'явився в ніч на четвер, пригожина знято на задньому сидінні позашляховика, імовірно броньованого. Він каже: "Для тих, хто обговорює, живий я чи ні, як у мене справи. Зараз вихідні, друга половина серпня 23 року. Перебуваю в Африці, тож любителі обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітків чи ще чого-небудь... Усе гаразд".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міждержавному авіаційному комітеті заявили, що не розслідують аварію літака пригожина

На цьому відео Пригожин у тому самому одязі, що й на ролику, який було опубліковано 21 серпня. У ньому Пригожин каже: "Працюємо. Температура +50°. Все як ми любимо. група "вагнера" проводить розвід-пошукову діяльність. Робить росію ще більш величною на всіх континентах! А Африку ще більш вільною".

Вважається, що це відео було записано в Малі. Саме з Малі до санкт-петербурга повертався пригожин, коли розбився його бізнес-джет. На нього підприємець пересів у москві, а до москви добирався літаками "Іл", розповідали ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Reuters: росія не допускає Бразилію як виробника літака до розслідування катастрофи з прогожиним

21 серпня, коли було опубліковано ролик із Малі, - це понеділок. Тобто, ймовірно, що в новому ролику пригожин говорить про вихідні, які були напередодні - 19 і 20 серпня.

Не повинні бентежити і теми, які обговорює ватажок найманців. Можливість убивства пригожина активно обговорювалася до його смерті. Наприклад, про це говорив журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю Financial Times у середині серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блінкен натякнув, що пригожину варто боятись за власне життя

Деталі

Літак пригожина розбився 23 серпня. Цього тижня пригожина було поховано, проте похорон було проведено так, що на ньому не були присутні журналісти. Не публікувалися і кадри з упізнання тіла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.92
Bitcoin
$82,253.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,119.70
Ethereum
$1,805.47