Нове відео з пригожиним "для тих, хто обговорює, живий я чи ні": ЗМІ визначили ймовірну дату запису

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Пов'язаний із пвк "вагнера" канал опублікував раніше невідоме відео євгена пригожина, яке починається зі слів "для тих, хто обговорює, живий я чи ні". Цей ролик активно обговорюється в чатах родичів найманців "вагнера", частина користувачів вірять, що відео свіже. У цьому відео пригожин у тому самому одязі, що й на відео, опублікованому 21 серпня.

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На ролику, який з'явився в ніч на четвер, пригожина знято на задньому сидінні позашляховика, імовірно броньованого. Він каже: "Для тих, хто обговорює, живий я чи ні, як у мене справи. Зараз вихідні, друга половина серпня 23 року. Перебуваю в Африці, тож любителі обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітків чи ще чого-небудь... Усе гаразд".

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На цьому відео Пригожин у тому самому одязі, що й на ролику, який було опубліковано 21 серпня. У ньому Пригожин каже: "Працюємо. Температура +50°. Все як ми любимо. група "вагнера" проводить розвід-пошукову діяльність. Робить росію ще більш величною на всіх континентах! А Африку ще більш вільною".

Вважається, що це відео було записано в Малі. Саме з Малі до санкт-петербурга повертався пригожин, коли розбився його бізнес-джет. На нього підприємець пересів у москві, а до москви добирався літаками "Іл", розповідали ЗМІ.

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21 серпня, коли було опубліковано ролик із Малі, - це понеділок. Тобто, ймовірно, що в новому ролику пригожин говорить про вихідні, які були напередодні - 19 і 20 серпня.

Не повинні бентежити і теми, які обговорює ватажок найманців. Можливість убивства пригожина активно обговорювалася до його смерті. Наприклад, про це говорив журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю Financial Times у середині серпня.

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Літак пригожина розбився 23 серпня. Цього тижня пригожина було поховано, проте похорон було проведено так, що на ньому не були присутні журналісти. Не публікувалися і кадри з упізнання тіла.

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