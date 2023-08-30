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Reuters: росія не допускає Бразилію як виробника літака до розслідування катастрофи з прогожиним

Reuters: росія не допускає Бразилію як виробника літака до розслідування катастрофи з прогожиним

Київ • УНН

 • 632798 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. росія поінформувала бразильський орган з розслідування авіаційних злочинів, що вона не буде розслідувати катастрофу бразильського літака Embraer, у якій загинув власник пвк "вагнер" євгеній пригожин, "на цей момент" відповідно до міжнародних правил, повідомило Reuters у вівторок бразильське агентство, пише УНН.

Деталі

Літак із пригожиним на борту розбився через два місяці після того, як він влаштував одноденний "заколот" проти російського оборонного відомства, що став найбільшим викликом правлінню президента володимира путіна з моменту його приходу до влади в 1999 році, пише видання.

Бразильський центр з дослідження та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) в інтересах підвищення авіаційної безпеки заявив, що приєднається до розслідування, що проводиться росією, якщо його запросять і розслідування буде проведено відповідно до міжнародних правил.

Російське авіаційне управління не було зобов'язане погоджуватися на залучення CENIPA, але деякі колишні слідчі заявили, що повинно було б, на тлі того, як "уряди США та інших західних країн підозрюють, що кремль стоїть за катастрофою 23 серпня літака Embraer Legacy 600, який має хороші показники безпеки", зазначає видання.

кремль заперечує свою причетність. 

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), рейс із москви з пунктом призначення у санкт-петербурзі був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила, відомі в усій галузі під офіційною назвою "Додаток 13". "Вони не зобов'язані, їм тільки рекомендують це зробити", - заявив очільник CENIPA Марсело Морено після того, як агентство минулого тижня надіслало росії електронного листа із запитанням, чи буде воно починати таке розслідування.

"Але якщо вони скажуть, що відкриють розслідування і запросять Бразилію, ми будемо брати участь здалеку", - додав він.

У заяві, надісланій електронною поштою, CENIPA повідомила, що одержала відповідь від Міждержавного авіаційного комітету (МАК) - комісії з розслідування подій - у вівторок, де російська влада заявила, що "на цей момент" не розпочинатиме розслідування відповідно до "Додатка 13".

Американський консультант з авіаційної безпеки і колишній слідчий Джон Кокс заявив, що внутрішнє російське розслідування завжди буде піддаватися сумніву без участі Бразилії, країни, де був виготовлений літак.

Доповнення

Ватажка найманців "вагнера" пригожина уже поховали: там, де ніхто не очікував, і в закритому форматі.

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