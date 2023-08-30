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Reuters: россия не допускает Бразилию как производителя самолета к расследованию катастрофы с прогожиным

Reuters: россия не допускает Бразилию как производителя самолета к расследованию катастрофы с прогожиным

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. россия проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных преступлений, что она не будет расследовать крушение бразильского самолета Embraer, в котором погиб владелец чвк "вагнер" евгений пригожин, "в данный момент" в соответствии с международными правилами, сообщило Reuters во вторник бразильское агентство, пишет УНН.

Детали

Самолет с пригожиным на борту разбился через два месяца после того, как он устроил однодневный "мятеж" против российского оборонного ведомства, который стал самым большим вызовом правлению президента владимира путина с момента его прихода к власти в 1999 году, пишет издание.

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) в интересах повышения авиационной безопасности заявил, что присоединится к расследованию, проводимому россией, если его пригласят и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.

Российское авиационное управление не было обязано соглашаться на привлечение CENIPA, но некоторые бывшие следователи заявили, что должно бы, на фоне того, как "правительства США и других западных стран подозревают, что кремль стоит за катастрофой 23 августа самолета Embraer Legacy 600, который имеет хорошие показатели безопасности", отмечает издание.

кремль отрицает свою причастность. 

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), рейс из москвы с пунктом назначения в санкт-петербург был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила, известные во всей отрасли под официальным названием "Приложение 13". "Они не обязаны, им только рекомендуют это сделать", - заявил глава CENIPA Марсело Морено после того, как агентство на прошлой неделе отправило россии электронное письмо с вопросом, будет ли оно начинать такое расследование.

"Но если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека", - добавил он.

В заявлении, отправленном по электронной почте, CENIPA сообщила, что получила ответ от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) - комиссии по расследованию происшествий - во вторник, где российские власти заявили, что на данный момент не будут начинать расследование в соответствии с "Приложением 13".

Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс заявил, что внутреннее российское расследование всегда будет подвергаться сомнению без участия Бразилии, страны, где был изготовлен самолет.

Дополнение

Главаря наемников "вагнера" пригожина уже похоронили: там, где никто не ожидал, и в закрытом формате.

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