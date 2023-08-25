"Хлопці, дивіться" - лукашенко розповів, як "категорично попередив" пригожина та уткіна про небезпеку

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Власник пвк "вагнер" євген пригожин ніколи не просив у білоруського диктатора гарантій безпеки. Про це президент білорусі олександр лукашенко заявив під час спілкування з білоруськими журналістами.

"Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла», - сказав лукашенко.

За його словами, із пригожиним вони двічі підходили до питання безпеки.

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«Перший раз, коли я йому телефонував і йшли переговори, коли вони маршем ішли на москву. Я йому кажу: "Женько, ти розумієш, ти погубиш людей і сам загинеш?" У запалі ця людина (тільки з фронту): "Чорт із ним, загину!" Я йому кажу: "Жень, я зараз тобі вишлю мотузку і шматок мила." - "Ні, ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину". Ось перша розмова йшла. Другий раз, коли він приїжджав до мене з дімою уткіним. Я категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться"», - заявив білоруський диктатор.

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лукашенко також сказав, що відповідальність за катастрофу літака пригожина багато хто намагається "повісити" на володимира путіна, однак, за його словами, російський президент тут ні до чого.

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю путіна. Тому я не можу уявити, що це зробив путін, що винен путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", - заявив лукашенко.

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