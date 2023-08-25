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"Ребята, смотрите" - лукашенко рассказал, как "категорически предупредил" пригожина и уткина об опасности

"Ребята, смотрите" - лукашенко рассказал, как "категорически предупредил" пригожина и уткина об опасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. самопровозглашенный президент рб александр лукашенко заявил, что пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя, хотя он его предупреждал и, что путин к его гибели не причастен, сообщает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

Детали

Владелец чвк "вагнер" евген пригожин никогда не просил у белорусского диктатора гарантий безопасности. Об этом президент беларуси александр лукашенко заявил во время общения с белорусскими журналистами.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», - сказал лукашенко.

По его словам, с пригожиным они дважды подходили к вопросу безопасности.

Цитата

"Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на москву. Я ему говорю: "Женька, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В запале этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Нет, нет, нет, нет, нет. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите"", - заявил белорусский диктатор.

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лукашенко также сказал, что ответственность за катастрофу самолета пригожина многие пытаются "повесить" на владимира путина, однако, по его словам, российский президент здесь ни при чем.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Поэтому я не могу представить, что это сделал путин, что виноват путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - заявил лукашенко.

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