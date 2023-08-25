пригожин "найімовірніше був у літаку" - британський прем'єр

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Ріші Сунак заявив, що пригожин «найімовірніше був у літаку», який впав при перельоті з москви до петербургу, але підкреслив, що уряд Великої Британії співпрацює з іншими країнами, щоб з'ясувати обставини цього інциденту.

Головною метою залишається «припинення незаконного вторгнення путіна в Україну».

Доповнення

Британське Міністерство оборони заявило, що наразі немає «ще немає неспростовного доказу, що пригожин був у літаку», як про це повідомили російські державні установи, і додає, що пригожин «вдавався до надзвичайних заходів безпеки. Однак є велика ймовірність того, що він дійсно мертвий».

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