пригожин "найімовірніше був у літаку" - британський прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 25 серпня сказав, що власник пвк "вагнер" євгеній пригожин «найімовірніше був у літаку», який упав кілька днів тому у тверській області рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Ріші Сунак заявив, що пригожин «найімовірніше був у літаку», який впав при перельоті з москви до петербургу, але підкреслив, що уряд Великої Британії співпрацює з іншими країнами, щоб з'ясувати обставини цього інциденту.
Головною метою залишається «припинення незаконного вторгнення путіна в Україну».
Доповнення
Британське Міністерство оборони заявило, що наразі немає «ще немає неспростовного доказу, що пригожин був у літаку», як про це повідомили російські державні установи, і додає, що пригожин «вдавався до надзвичайних заходів безпеки. Однак є велика ймовірність того, що він дійсно мертвий».
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