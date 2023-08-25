пригожин "вероятнее всего был в самолете" - британский премьер

Детали

Риши Сунак заявил, что пригожин «вероятнее всего был в самолёте», который упал при перелёте из москвы в петербург, но подчеркнул, что правительство Великобритании сотрудничает с другими странами, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента.

Главной целью остается «прекращение незаконного вторжения путина в Украину».

Дополнение

Британское Министерство обороны заявило, что в настоящее время нет «еще нет неопровержимых доказательств, что пригожин был в самолете», как об этом сообщили российские государственные учреждения, и добавляет, что пригожин «прибегал к чрезвычайным мерам безопасности. Однако есть большая вероятность того, что он действительно мертв».

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