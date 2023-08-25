Британська розвідка пояснила, чому пвк "вагнер" чекає криза

Деталі

23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи "вагнер", бізнес-літак Embraer, пов'язаний з компанією "вагнер", розбився під твер'ю, між москвою і санкт-петербургом. російська влада стверджує, що на борту загинули 10 осіб, в тому числі власник "вагнера" євген пригожин.

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Наразі немає точних доказів того, що пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув, вважають експерти.

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"Загибель пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу "вагнера". Його особисті якості - гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результату і надзвичайна жорстокість - пронизували пригожинаі навряд чи знайдеться наступник, який би їм відповідав", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, вакуум лідерства, який утворився після смерті пригожина, поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи дмитра уткіна та начальника відділу логістики валерія чекалова.

Доповнення

Сервіс flightradar опублікував звіт про катастрофу бізнес-джета. За його даними, о 18:10 борт піднявся на висоту 8,5 кілометра над містом твер. О 18:19 Embraer Legacy 600 почав падати. Літак різко втратив висоту за 22 секунди на 2,5 кілометра. Після цього зв'язок із ним перервався.

У росавіації підтвердили, що пригожин був на борту літака, який зазнав авіакатастрофи.

Вчора тіла загиблих під час аварії літака Embraer Legacy 600, в якій загинув пригожин, вивезли в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу.

За пару днів до аварії бізнес-джеку голови пвк “вагнер” євгена пригожина президент володимир путін поїхав до штабу південного військового округу в ростові-на-дону. Свій візит він здійснив для демонстрації влади і стабільності роботи вищого військового командування рф

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