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Британская разведка объяснила, почему пвк "вагнер" ждет кризис

Британская разведка объяснила, почему пвк "вагнер" ждет кризис

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Группировку "вагнера" ждет вакуум лидерства, ведь пригожин выделялся такими редкими чертами характера, как чрезвычайная жестокость гиперактивность и исключительная дерзость. Углубляют кризис гибель уткина и чекалова, говорится в очередном отчете на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, передает УНН

Детали

23 августа 2023 года, ровно через два месяца после мятежа группы "вагнер", бизнес-самолет Embraer, связанный с компанией "вагнер", разбился под тверью, между москвой и санкт-петербургом. российские власти утверждают, что на борту погибли 10 человек, в том числе владелец "вагнера" евген пригожин.

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В настоящее время нет точных доказательств того, что пригожин находился на борту самолета, и известно, что он соблюдал исключительные меры безопасности. Однако очень вероятно, что он действительно погиб, считают эксперты.

Цитата

"Гибель пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу "вагнера". Его личные качества - гиперактивность, исключительная дерзость, стремление к результату и чрезвычайная жестокость - пронизывали пригожина и вряд ли найдется преемник, который бы им соответствовал", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, вакуум лидерства, образовавшийся после смерти пригожина, усугубляется сообщениями о гибели основателя и полевого командира группы дмитрия уткина и начальника отдела логистики валерия чекалова.

Дополнение

Сервис flightradar опубликовал отчет о крушении бизнес-джета. По его данным, в 18:10 борт поднялся на высоту 8,5 километра над городом Тверь. В 18:19 Embraer Legacy 600 начал падать. Самолет резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра. После этого связь с ним прервалась.

В росавиации подтвердили, что пригожин был на борту потерпевшего авиакатастрофу самолета.

Вчера тела погибших при крушении самолета Embraer Legacy 600, в котором погиб пригожин, вывезли в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу.

За пару дней до крушения бизнес-джека главы пвк “вагнер” евгения пригожина президент владимир путин поехал в штаб южного военного округа в ростове-на-дону. Свой визит он совершил для демонстрации власти и стабильности работы высшего военного командования рф

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