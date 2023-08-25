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Літак пригожина знищили "навмисним вибухом" – Associated Press

Літак пригожина знищили "навмисним вибухом" – Associated Press

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. За попередніми оцінками розвідки США, авіакатастрофа, в якій імовірно загинув командир російських найманців Євген Пригожин, сталася внаслідок навмисного вибуху. Про цю попередню оцінку Associated Press повідомив американський і західний чиновник, передає УНН.

Деталі

Американський чиновник сказав, що «дуже ймовірно», що мішенню став Пригожин на цьому літаку. При цьому не уточнюється, що могло стати причиною вибуху 23 серпня, в результаті якого, крім Пригожина, також загинули кілька високопоставлених вагнерівців, які були з ним у літаку.

Увечері 23 серпня в Тверській області розбився літак засновника "Вагнера" Євгена Пригожина. Бізнес-джет здійснював рейс з Москви в Санкт-Петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Під Твер'ю на місці падіння літака завершилася пошукова операція, виявлені тіла всіх десяти людей, які були в літаку.

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що повідомлення преси про те, що ракета «земля-повітря» збила літак, були неточними. Він відмовився сказати, чи підозрюють США бомбу чи вважають, що катастрофа була вбивством.

Президент Джо Байден, розмовляючи з журналістами в середу, сказав, що вважає, що за катастрофою стоїть Путін, хоча він визнав, що не має інформації, яка підтверджує його переконання.

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