Російський добровольчий корпус кличе "вагнерівців" здійснити спільний похід на москву
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Бійці Російського добровольчого корпусу, які воюють на боці України, записали відеозвернення до найманців пвк «вагнер» та запропонували перейти на їхній бік, влаштувавши новий марш на москву. Звернення РДК оприлюднили у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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«Звертаємось до бійців ПВК "вагнер", для яких слова вірність та честь ще мають сенс та значення. Зважаючи на все, вчора були цинічно страчені ваші командири і батько-засновник. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно для кожного. Тому зараз у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в стійло Міноборони Росії на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їх катам, перейшовши на бік України», — йдеться у зверненні РДК.
Деталі
Зазначається, що вступити до лав РДК пропонують вагнерівцям, які не чинили військових злочинів на території України.
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«Ми пропонуємо вам завершити цю кровопролитну м'ясорубку, так звану «СВО», а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися за 200 км від МКАДу, а дійти до кінця», — сказав один із бійців РДК.
У разі добровільного переходу на бік України, вагнерівцям гарантують безпеку та гідні умови.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули.
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росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.
Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.