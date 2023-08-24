Российский добровольческий корпус зовет "вагнеровцев" совершить совместный поход на москву
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Бойцы Российского добровольческого корпуса, которые воюют на стороне Украины, записали видеообращение к наемникам пвк «вагнер» и предложили перейти на их сторону, устроив новый марш на Москву. Обращение РДК обнародовали в своем телеграмм-канале, передает УНН.
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«Обращаемся к бойцам ЧВК "вагнер", для которых слова верность и честь еще имеют смысл и значение. Несмотря на все, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно для каждого. Поэтому сейчас у вас есть непростой, но достаточно логичный выбор: либо стать в стойло Минобороны России на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины», — говорится в обращении РДК.
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Отмечается, что вступить в ряды РДК предлагают вагнеровцам, которые не совершали военных преступлений на территории Украины.
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«Мы предлагаем вам завершить эту кровопролитную мясорубку, так называемую «СВО», а затем снова отправиться маршем на Москву, но на этот раз не останавливаться за 200 км от МКАДа, а дойти до конца», — сказал один из бойцов РДК.
В случае добровольного перехода на сторону Украины, вагнеровцам гарантируют безопасность и достойные условия.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.
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росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения пригожина.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.