Самолет пригожина уничтожили "преднамеренным взрывом" - Associated Press

Детали

Американский чиновник сказал, что «очень вероятно», что мишенью стал Пригожин на этом самолёте. При этом не уточняется, что могло стать причиной взрыва 23 августа, в результате которого, помимо Пригожина, также погибли несколько высокопоставленных вагнеровцев, которые были с ним в самолёте.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. Бизнес-джет совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Под Тверью на месте падения самолета завершилась поисковая операция, обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что сообщения прессы о том, что ракета «земля-воздух» сбила самолет, были неточными. Он отказался сказать, подозревают ли США бомбу или считают, что катастрофа была убийством.

Президент Джо Байден, разговаривая с журналистами в среду, сказал, что считает, что за катастрофой стоит Путин, хотя он признал, что не располагает информацией, подтверждающей его убеждения.

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