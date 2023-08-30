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У Міждержавному авіаційному комітеті заявили, що не розслідують аварію літака пригожина

У Міждержавному авіаційному комітеті заявили, що не розслідують аварію літака пригожина

Київ • УНН

 • 667847 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міждержавний авіаційний комітет не став займатися розслідуванням катастрофи літака Євгена пригожина. Про це пресслужба організації повідомила на своєму сайті, передає УНН.

Цитата

“У зв'язку з численними зверненнями інформуємо, що наразі Міждержавний авіаційний комітет (МАК) не проводить розслідування авіаційної події, яка сталася з повітряним судном „Embraer Legacy“ 23 серпня 2023 р. у Тверській області, та не коментує обставин події, що сталася” — сказано на офіційному сайті організації.

Деталі

Причини рішення – не розслідувати катастрофу приватного літака пригожина, в організації ніяк не пояснюють.

Зазначимо, що на сайті МАК написано, що їхній комітет розслідує всі авіаційні події з повітряними суднами росії. А результати їхніх розслідувань зазвичай доступні для всіх країн-учасниць комітету.

Довідка

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) — виконавчий орган 12 держав колишнього СРСР ( Співдружності Незалежних Держав) по делегованих державами функціям і повноваженням в галузі цивільної авіації і використання повітряного простору. Заснований на підставі підписаної 30 грудня 1991 року міжурядової «Угоди про цивільну авіацію і про використання повітряного простору».

Нагадаємо

24 серпня стало відомо, що розслідуванням катастрофи літака Пригожина займається Слідчий комітет росії. А прессекретар президента Росії Дмитро пєсков заявив, що це “російське розслідування”, і про “якийсь міжнародний аспект” йтися не може.

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Раніше Бразилія, в якій було виготовлено літак Embraer Legacy 600, що розбився, запропонувала рф свою допомогу в розслідуванні. Але російська сторона відповіла, що не буде розслідувати катастрофу за міжнародними стандартами. Своє рішення вони пояснили тим, що рейс пригожина був внутрішнім, і російська влада не зобов'язана проводити розслідування згідно з міжнародними правилами та залучати зарубіжних фахівців.

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