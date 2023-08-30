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Суд в Болгарии арестовал бизнес-партнера пригожина

Суд в Болгарии арестовал бизнес-партнера пригожина

Киев • УНН

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КИЇВ. 30 августа. УНН. Суд в Болгарии арестовал бизнес-партнера пригожина. Бизнесмена обвиняют в около 20 преступлениях, среди которых руководство ОПГ, убийство и вымогательство, сообщает агентство Blitz, передает УНН.

Детали

Известно, что арестованный бизнесмен поддерживал связь с основателям чвк «вагнер» евгением пригожиным, погибшим 23 августа, и имел с ним общий бизнес.

Бизнесмен был арестован 25 августа после возвращения из Дубая, где он жил последние три года. На заседании суда прокурор, среди прочего, обосновывал необходимость ареста тем, что он активно переписывался с евгением пригожиным по электронной почте.

Бизнесмены начали общаться более трех лет назад и поддерживали связь вплоть до смерти пригожина.

Как пишет Telegraph со ссылкой на материалы прокуратуры, у них был общий бизнес. В 2021 году бизнес-партнер пригожина попал под санкции США в связи с тем, что за взятки болгарским чиновникам пытался организовать «канал российского влияния на должностных лиц».

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