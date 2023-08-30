Суд у Болгарії заарештував бізнес-партнера пригожина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Суд у Болгарії заарештував бізнес-партнера євгена пригожина. Бізнесмена звинувачують у близько 20 злочинах, серед яких керівництво ОЗУ, вбивство та здирство, повідомляє агентство Blitz, передає УНН.
Деталі
Відомо, що заарештований бізнесмен підтримував зв'язок із засновником пвк «вагнер» євгеном пригожиним, який загинув 23 серпня, і мав із ним спільний бізнес.
Бізнесмена заарештували 25 серпня після повернення з Дубая, де він жив останні три роки. На засіданні суду прокурор, серед іншого, доводив необхідність арешту тим, що він активно листувався з Євгеном Пригожиним електронною поштою.
Бізнесмени почали спілкуватися понад три роки тому та підтримували зв'язок аж до смерті пригожина.
Як пише Telegraph з посиланням на матеріали прокуратури, вони мали спільний бізнес. 2021 року бізнес-партнер пригожина потрапив під санкції США у зв'язку з тим, що за хабарі болгарським чиновникам намагався організувати «канал російського впливу на посадових осіб».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ватажка найманців "вагнера" пригожина вже поховали. Там, де ніхто не очікував і в закритому форматі