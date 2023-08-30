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В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что не расследуют аварию самолета пригожина

В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что не расследуют аварию самолета пригожина

Киев • УНН

 • 667844 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Межгосударственный авиационный комитет не стал заниматься расследованием крушения самолёта Евгения Пригожина. Об этом пресс-служба организации сообщила на своём сайте, передает УНН.

Цитата

“В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном „Embraer Legacy“ 23 августа 2023 г. в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего” — сказано на официальном сайте организации.

Детали

Причины решения – не расследовать крушение частного самолета пригожина, в организации никак не объясняют.

Отметим, что на сайте МАК указано, что их комитет расследует все авиационные происшествия с воздушными судами россии. А результаты их расследований обычно доступны для всех стран-участниц комитета.

Справка

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) - исполнительный орган 12 государств бывшего СССР (Содружества Независимых Государств) по делегированным государствами функциям и полномочиям в области гражданской авиации и использования воздушного пространства. Основан на основании подписанного 30 декабря 1991 межправительственного «Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства».

Напомним

24 августа стало известно, что расследованием крушения самолёта Пригожина занимается Следственный комитет россии. А пресс-секретарь президента россии Дмитрий песков заявил, что это “российское расследование”, и о “каком-то международном аспекте” речь идти не может.

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Ранее Бразилия, в которой был произведён разбившийся Embraer Legacy 600, предложила рф свою помощь в расследовании. Но российская сторона ответила, что не будет расследовать крушение по международными стандартами. Своё решение они объяснили тем, что рейс пригожина был внутренним, и российские власти не обязаны проводить расследование в соответствии с международными правилами и привлекать зарубежных специалистов.

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