Новое видео с пригожиным "для тех, кто обсуждает, жив я или нет": СМИ определили вероятную дату записи

Детали

Связанный с пвк "вагнера" канал опубликовал ранее неизвестное видео евгения пригожина, которое начинается со слов "для тех, кто обсуждает, жив я или нет". Этот ролик активно обсуждается в чатах родственников наемников "вагнера", часть пользователей верят, что видео свежее. В этом видео пригожин в той же одежде, что и на видео, опубликованном 21 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ребята, смотрите" - лукашенко рассказал, как "категорически предупредил" пригожина и уткина об опасности

На ролике, который появился в ночь на четверг, пригожин снят на заднем сиденье внедорожника, предположительно бронированного. Он говорит: "Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, так что любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь... Все в порядке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что не расследуют крушение самолета пригожина

На этом видео пригожин в той же одежде, что и на ролике, который был опубликован 21 августа. В нем пригожин говорит: "Работаем. Температура +50°. Все как мы любим. группа "вагнера" проводит разведывательно-поисковую деятельность. Делает россию еще более величественной на всех континентах! А Африку еще более свободной".

Считается, что это видео было записано в Мали. Именно из Мали в санкт-петербург возвращался пригожин, когда разбился его бизнес-джет. На него предприниматель пересел в москве, а в москву добирался на самолетах "ил", рассказывали СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Reuters: россия не допускает Бразилию как производителя самолета к расследованию катастрофы с прогожиным

21 августа, когда был опубликован ролик из Мали, - это понедельник. То есть, вероятно, что в новом ролике пригожин говорит о выходных, которые были накануне - 19 и 20 августа.

Не должны смущать и темы, которые обсуждает главарь наемников. Возможность убийства пригожина активно обсуждалась до его смерти. Например, об этом говорил журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times в середине августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен намекнул, что пригожину стоит бояться за собственную жизнь

Детали

Самолет пригожина разбился 23 августа. На этой неделе пригожин был похоронен, однако похороны были проведены так, что на них не присутствовали журналисты. Не публиковались и кадры с опознания тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главарь наемников "вагнера" пригожин уже похоронен. Там, где никто не ожидал и в закрытом формате