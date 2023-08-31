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Новое видео с пригожиным "для тех, кто обсуждает, жив я или нет": СМИ определили вероятную дату записи

Новое видео с пригожиным "для тех, кто обсуждает, жив я или нет": СМИ определили вероятную дату записи

Киев • УНН

 • 22212275 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В сети распространился ролик, в котором главарь наемников "вагнера" рассказывает о своей деятельности, начиная со слов, что записал видео специально "для тех, кто обсуждает, жив я или нет". Это всколыхнуло волну конспирологических обсуждений. СМИ проанализировали ролик, передает УНН.

Детали

Связанный с пвк "вагнера" канал опубликовал ранее неизвестное видео евгения пригожина, которое начинается со слов "для тех, кто обсуждает, жив я или нет". Этот ролик активно обсуждается в чатах родственников наемников "вагнера", часть пользователей верят, что видео свежее. В этом видео пригожин в той же одежде, что и на видео, опубликованном 21 августа.

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На ролике, который появился в ночь на четверг, пригожин снят на заднем сиденье внедорожника, предположительно бронированного. Он говорит: "Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, так что любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь... Все в порядке".

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На этом видео пригожин в той же одежде, что и на ролике, который был опубликован 21 августа. В нем пригожин говорит: "Работаем. Температура +50°. Все как мы любим. группа "вагнера" проводит разведывательно-поисковую деятельность. Делает россию еще более величественной на всех континентах! А Африку еще более свободной".

Считается, что это видео было записано в Мали. Именно из Мали в санкт-петербург возвращался пригожин, когда разбился его бизнес-джет. На него предприниматель пересел в москве, а в москву добирался на самолетах "ил", рассказывали СМИ.

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21 августа, когда был опубликован ролик из Мали, - это понедельник. То есть, вероятно, что в новом ролике пригожин говорит о выходных, которые были накануне - 19 и 20 августа.

Не должны смущать и темы, которые обсуждает главарь наемников. Возможность убийства пригожина активно обсуждалась до его смерти. Например, об этом говорил журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times в середине августа.

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Детали

Самолет пригожина разбился 23 августа. На этой неделе пригожин был похоронен, однако похороны были проведены так, что на них не присутствовали журналисты. Не публиковались и кадры с опознания тела.

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