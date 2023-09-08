После смерти пригожина между российскими шпионскими службами началась борьба за его активы - NYT

Детали

После гибели главаря наемников "вагнера" евгения пригожина на трех континентах идет битва за прибыльную военизированную и пропагандистскую империю, которая обогащала пригожина и служила военным и дипломатическим амбициям россии - до тех пор, пока лидер "вагнера" не устроил неудачный мятеж против кремля в июне, пишет издание.

Борьба за активы пригожина, которые он собрал, торгуя своими многогранными способностями служить путину в обмен на государственные контракты, имеет далеко идущие последствия. Его военизированная группа была самой эффективной боевой силой россии в Украине в прошлом году, и ее расформирование ставит под сомнение способность россии к новым наступательным действиям, отмечает The New York Times.

Его медиа-группа, вместе с онлайн-"фермой троллей", сыграла важную роль в подрыве демократических институтов во всем мире.

Нигде операция "вагнера" не имеет большей ценности для россии, чем в африканских странах, включая Ливию и Центральноафриканскую Республику, где его наемники завоевали доверие и обогатились, поддерживая сильных мира сего и автократов. Эти усилия помогли усилить влияние россии на континенте, одновременно ослабив западные государства, такие как Франция и США.

Западные чиновники, ознакомленные с конфиденциальными оценками разведки, утверждают, что две российские шпионские службы - Служба внешней разведки (СВР) и военная разведка (ГРУ) - соревнуются за то, чтобы взять на себя ключевые аспекты деятельности пригожина. Два чиновника из разных правительств заявили, что СВР, вероятно, поглотит пропагандистские и дезинформационные онлайн-платформы "вагнера", нацеленные на иностранные государства, тогда как Министерство обороны и ГРУ могут взять на себя операции наемников "вагнера".

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В интервью для этой статьи источники издания из россии, отвергли идею о том, что российское правительство может полностью поглотить пвк "вагнера" или действовать так же эффективно, как пригожин, и называют малоизвестного сына пригожина, павла, потенциальным наследником его империи.

В Вашингтоне официальные лица, наблюдающие за перетягиванием каната вокруг наследства пригожина, говорят, что еще слишком рано говорить о том, чем это все закончится. Отмечается, что есть десяток частных компаний, которые также могут быть привлечены к надзору за военизированными операциями. Ведущим кандидатом, возможно, является P.M.C. Redut, которая имеет тесные связи с военной разведкой и которую недавно закрыли за невыполнение "начальных условий контракта", которые она обещала своим новобранцам в Telegram-аккаунте, связанном с "вагнером".

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