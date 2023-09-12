У білорусі створюють пвк на базі “вагнерівців” – ЦНС

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Зазначається, що усім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК «ГардСервіс».

Остання постійно тренується в Маріній Горці Мінської області базі колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо». Основне завдання ПВК залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для олександра лукашенка.

Зауважимо, що “ГардСервіс” створено спеціальним указом лукашенка у 2019 році й постійно співпрацює з терористами з “пвк “вагнер”.

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