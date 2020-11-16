В Беларуси во время протестов задержали более 1100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Беларуси в воскресенье во время протестного марша памяти активиста Романа Бондаренко количество задержанных возросло до более 1100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”, передает УНН.
По данным правозащитников, в настоящее время в списке задержанных во время протестов в Беларуси в воскресенье 1127 человек, больше всего задержаний — в Минске. Протестующих также задерживали в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске. Людей разгоняли дубинками и забирали у переполненные автозаки.
По данным белорусских СМИ, в отношении некоторых задержанных сегодня возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).
Как сообщал УНН, в Беларуси в воскресенье состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. В Минске утром силовики готовились к столкновениям, стягивали военную технику и водометы. На фоне сбора людей в столице Беларуси начались жесткие задержания, возле станции метро “Пушкинская” были слышны взрывы.