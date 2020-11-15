У Білорусі сьогодні відбудеться протестний марш пам’яті активіста Бондаренко

“Ми не пробачимо смерті Романа Бондаренко. Ми не пробачимо смертей Дениса Кузнєцова, Артема Порукова, Микити Кривцова, Костянтина Шішмакова, Олександра Будницького, Станіслава Чура, Геннадія Шутова, Олександра Віхора і Олександра Тарайковского. Ми навічно запам’ятаємо їх імена і будемо тиждень за тижнем виконувати план Народного трибуналу, щоб життям невинних людей більше не загрожували злочинці. Ніхто не допоможе нам повернути в країну закон, якщо ми не будемо робити цього самі. Тому ми перестаємо чекати, що режим розвалиться сам. Кожен з нас може знайти свою форму протесту — будь то страйки, багатотисячні марші, поодинокі пікети, економічний бойкот або збір свідчень злочинів проти народу”, — заявила Тихановська.

За її словами, 20 грудня на вулицях білоруських міст оголосять Народний трибунал.

“Але ми не чекаємо 20 грудня, щоб протестувати. Ми робимо це щодня і щотижня. Я підтримаю кожного, хто вийде на марш сьогодні. Адже це не звичайний марш, це марш пам’яті Романа Бондаренко. Марш не тільки за нашу свободу, а й за наші життя. І раз нам доводиться боротися за них всім разом, подбайте про себе і соратників — не забудьте надіти маску”, — додала опозиціонерка.

Як повідомляв УНН, Тіхановська закликала Європейський Союз розширити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, держпідприємств Білорусі та наближеного до Лукашенка бізнесу. Опозиціонерка також оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенка.