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У Білорусі сьогодні відбудеться протестний марш пам’яті активіста Бондаренко

У Білорусі сьогодні відбудеться протестний марш пам’яті активіста Бондаренко

Київ • УНН

 • 13930 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Білорусі сьогодні відбудеться протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків. Про це йдеться в заяві білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської в Telegram-каналі, передає УНН.

“Ми не пробачимо смерті Романа Бондаренко. Ми не пробачимо смертей Дениса Кузнєцова, Артема Порукова, Микити Кривцова, Костянтина Шішмакова, Олександра Будницького, Станіслава Чура, Геннадія Шутова, Олександра Віхора і Олександра Тарайковского. Ми навічно запам’ятаємо їх імена і будемо тиждень за тижнем виконувати план Народного трибуналу, щоб життям невинних людей більше не загрожували злочинці. Ніхто не допоможе нам повернути в країну закон, якщо ми не будемо робити цього самі. Тому ми перестаємо чекати, що режим розвалиться сам. Кожен з нас може знайти свою форму протесту — будь то страйки, багатотисячні марші, поодинокі пікети, економічний бойкот або збір свідчень злочинів проти народу”, — заявила Тихановська.

За її словами, 20 грудня на вулицях білоруських міст оголосять Народний трибунал.

“Але ми не чекаємо 20 грудня, щоб протестувати. Ми робимо це щодня і щотижня. Я підтримаю кожного, хто вийде на марш сьогодні. Адже це не звичайний марш, це марш пам’яті Романа Бондаренко. Марш не тільки за нашу свободу, а й за наші життя. І раз нам доводиться боротися за них всім разом, подбайте про себе і соратників — не забудьте надіти маску”, — додала опозиціонерка.

Як повідомляв УНН, Тіхановська закликала Європейський Союз розширити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, держпідприємств Білорусі та наближеного до Лукашенка бізнесу. Опозиціонерка також оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенка.

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