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Шанс вижити був один з тисячі: у Мінську помер 31-річний чоловік, якого побили силовики

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, якого побили силовики, передає УНН з посиланням на TUT.BY.

"Мама вранці їздила в лікарню до Романа. Стан дуже важкий, лікарі сказали, що шанс вижити один з тисячі. Потрібна додаткова операція, але в цьому стані брат її не переживе, потрібно чекати, поки піде на поправку. Мамі дозволили побачити Романа, ненадовго пустили в реанімацію, він в комі. Підключений до різних апаратів, весь в пов'язках і синцях", - розповіла Ольга, сестра Романа Бондаренко.

Пізніше Ольга повыдомила, що за останньою інформацією, Роману стало гірше, піднялася температура до 40.

"О 20:00 близькі повідомили, що Роман помер", - йдеться в повідомленні.

Після повідомлення про смерть на "Площі Змін" стали збиратися люди. Вони несуть квіти і свічки.

Як розповіли ЗМІ жителі відомої мінської "Площі Змін", в середу ввечері в їхній двір приїхали люди в цивільній формі і масках, почали знімати біло-червоно-білі стрічки. Роман був одним з тих, хто вийшов запитати, що відбувається, почалася бійка.

У результаті чоловіка схопили і відвезли. Вночі до лікарні він поступив з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями.

Раніше УНН повідомляв, що в результаті недільних протестів в Білорусі кількість затриманих демонстрантів в Мінську та інших містах перевалила за 1 тисячу осіб.

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