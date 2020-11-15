В Беларуси сегодня состоится протестный марш памяти активиста Бондаренко

“Мы не простим смерти Романа Бондаренко. Мы не простим смертей Дениса Кузнецова, Артема Порукова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Александра Будницкого, Станислава Чура, Геннадия Шутова, Александра Вихора и Александра Тарайковского. Мы навечно запомним их имена и будем неделю за неделей выполнять план Народного трибунала, чтобы жизням невинных людей больше не угрожали преступники. Никто не поможет нам вернуть в страну закон, если мы не будем делать этого сами. Поэтому мы перестаем ждать, что режим развалится сам. Каждый из нас может найти свою форму протеста — будь то забастовки, многотысячные марши, одиночные пикеты, экономический бойкот или сбор свидетельств преступлений против народа”, — заявила Тихановская.

По ее словам, 20 декабря на улицах белорусских городов объявят Народный трибунал.

“Но мы не ждем 20 декабря, чтобы протестовать. Мы делаем это ежедневно и еженедельно. Я поддержу любого, кто выйдет на марш сегодня. Ведь это не обычный марш, это марш памяти Романа Бондаренко. Марш не только за нашу свободу, но и за наши жизни. И раз нам приходится бороться за них всем вместе, позаботьтесь о себе и соратниках — не забудьте надеть маску”, — добавила оппозиционерка.

Как сообщал УНН, Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.