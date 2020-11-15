В Беларуси сегодня состоится протестный марш памяти активиста Бондаренко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20479 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46745 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105971 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85238 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112132 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90146 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97827 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102644 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101413 просмотра

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В Беларуси сегодня состоится протестный марш памяти активиста Бондаренко

В Беларуси сегодня состоится протестный марш памяти активиста Бондаренко

Киев  •  УНН

 • 13926 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Беларуси сегодня состоится протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. Об этом говорится в заявлении белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Telegram-канале, передает УНН.

“Мы не простим смерти Романа Бондаренко. Мы не простим смертей Дениса Кузнецова, Артема Порукова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Александра Будницкого, Станислава Чура, Геннадия Шутова, Александра Вихора и Александра Тарайковского. Мы навечно запомним их имена и будем неделю за неделей выполнять план Народного трибунала, чтобы жизням невинных людей больше не угрожали преступники. Никто не поможет нам вернуть в страну закон, если мы не будем делать этого сами. Поэтому мы перестаем ждать, что режим развалится сам. Каждый из нас может найти свою форму протеста — будь то забастовки, многотысячные марши, одиночные пикеты, экономический бойкот или сбор свидетельств преступлений против народа”, — заявила Тихановская.

По ее словам, 20 декабря на улицах белорусских городов объявят Народный трибунал.

“Но мы не ждем 20 декабря, чтобы протестовать. Мы делаем это ежедневно и еженедельно. Я поддержу любого, кто выйдет на марш сегодня. Ведь это не обычный марш, это марш памяти Романа Бондаренко. Марш не только за нашу свободу, но и за наши жизни. И раз нам приходится бороться за них всем вместе, позаботьтесь о себе и соратниках — не забудьте надеть маску”, — добавила оппозиционерка.

Как сообщал УНН, Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.

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