Тіхановська закликала ЄС розширити санкції щодо режиму Лукашенка

Виступаючи на міжнародному форумі з безпеки і політиці Riga Conference, Тіхановська заявила, що в ході акцій протесту в Білорусі затримано понад 18 тис. осіб, тисячі людей піддалися тортурам, а вісім — були вбиті.

“Індивідуальні санкції проти громадян Білорусі, причетних до фальсифікацій на виборах і політичних репресій, стали важливим першим кроком ЄС. Цей список слід розширити і розглянути питання про санкції проти бізнесу, що підтримує режим”, — заявила Тіхановська.

Вона закликала ЄС до більш рішучих дій щодо Білорусі. Зокрема, Національний банк Латвії зупинити співпрацю з державними банками “Беларусьбанк” і “Белагропромбанк”, а також ввести економічні санкції проти держпідприємств, які звільняють страйкуючих працівників.

Тіхановська також пропонує переглянути контракти про закупівлі нафтопродуктів і металопродукції, лісової і деревообробної промисловості і алкоголю з Білорусі. Також вона підтримала ідею накласти економічні санкції на бізнеси, пов’язані з Лукашенком і наближеними до нього олігархами.

Як повідомляв УНН, Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенко.