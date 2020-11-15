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Тихановская призвала ЕС расширить санкции в отношении режима Лукашенко

Тихановская призвала ЕС расширить санкции в отношении режима Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 13529 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, находясь с визитом в Латвии, рассказала об участниках белорусских протестов и призвала к расширению санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом говорится в ее заявлении в Telegram-канале, передает УНН.

Выступая на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference, Тихановская заявила, что в ходе акций протеста в Беларуси задержаны более 18 тыс. человек, тысячи людей подверглись пыткам, а восемь — были убиты.

“Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, который поддерживает режим”, — заявила Тихановская.

Она призвала ЕС к более решительным действиям в отношении Беларуси. В частности, Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с государственными банками “Беларусьбанк” и “Белагропромбанк”, а также ввести экономические санкции против госпредприятий, которые увольняют бастующих работников.

Тихановская также предлагает пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Также она поддержала идею наложить экономические санкции на бизнес, связанный с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Как сообщал УНН, Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.

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